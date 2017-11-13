TP-Link'ten 'Güvenli' Araç Şarj Aleti
TP-Link, güvenli ve kaliteli powerbank'lardan sonra araç şarj cihazı da üretti.
Günümüz insanı akıllı telefonu elinden hiç düşürmüyor. Gerek iş, gerek eğlence amaçlı olarak sürekli kullanılan telefonların şarjı da gün içinde azalıyor ve bitiyor. Bu nedenle yolda, yemekte, çalışırken, gezerken ya da araba kullanırken her yerde, her zaman telefonları güvenle şarj etme gereksinimi oluyor.
TP-Link, akıllı telefonların her yerde güvenle şarj edilebilmesi için de çözümler üretiyor. Taşınabilir şarj cihazları olan powerbank'lar ile pazarda önemli yer elde eden şirket, şimdi de araç şarj cihazı üretti ve ilk model bu hafta içinde Türkiye'de satışa sunuluyor.
Tıpkı powerbank'larda olduğu gibi araç şarj cihazlarında da kalite ve güvenlik son derece önemli. Bu alanda pek çok ürün bulunuyor ama çoğu kalitesiz ve güvenliği olmayan ürünler. TP-Link, tüketicilerin kaliteli, güvenli ve de diğer markalı ürünlere göre uygun fiyatlı araç şarj cihazı beklentisine cevap veriyor. CP220 model adını taşıyan TP-Link'in araç şarj cihazı, güvenli ve kaliteli ürün arayanlara hitap ediyor.
Akıllı şarj teknolojisine sahip olan CP220'de, yüksek performanslı iki adet 2.4A USB çıkış yer alıyor. Akıllı şarj teknolojisi sayesinde bağlanan cihazı tanımlayarak uygun akımı veren CP220, kısa mesafeli yolculuklarda dahi hızlıca cihazları şarj edebiliyor (1.65X hızlı şarj). Aynı anda iki cihazı birden şarj edebilen TP-Link'in araç şarj cihazı ile araçta yolculuk yaparken hem akıllı telefonu hem de tablet bilgisayarı güvenle şarj etmek mümkün oluyor. Büyük ya da küçük pile sahip tüm akıllı cihazları (telefon, tablet, giyilebilir ürünler, vb) şarj edebilen CP220, bir iPhone 6S Plus'ı 30 dakikalık bir sürüş süresinde ek 9 saatlik bir konuşma süresi verebilecek kadar şarj edebiliyor. iPhone'un orijinal şarj cihazına oranla yüzde 40 daha hızlı şarj edebiliyor.
Öncelik güvenlikte
Araç şarj cihazlarında güvenlik son derece önemli bir unsur. Hem aracın hem de şarj edilen cihazların güvenliği için CP220 önemli korumalara sahip bir ürün. Aşırı ısınma, aşırı akım, aşırı şarj, kısa devre gibi çoklu koruma özellikleri ile donatılan ürün özel bir devre tasarımına sahip.
Sıkı kalite kontrolleri ve birinci sınıf bir üretim ile her ayrıntıya dikkat edilerek üretilen CP220'de, yüksek kaliteli malzemeler (polikarbonat ve akrilonitril butadien stiren) kullanılmış. Bu malzemeler hem dayanıklılık ve sağlamlık veriyor, hem de ürüne şıklık katıyor.
Evrensel uyumluluk
TP-Link'in araç şarj aleti CP220, IOS, Android, Windows uyumlu ve pek çok cihazı şarj edebiliyor. GPS navigatör dahil USB'den şarj edilebilen tüm cihazlar ile uyumlu olan ürün, mevcut otomobil modellerinin çoğunda kullanılabiliyor.
Tasarımı da kullanımı kolaylaştıracak şekilde olan ürün, tepe tasarımı sayesinde cihazları en uygun şekilde bağlamayı sağlıyor. CP220'de bağlantı durumunu görselleştirmek için yumuşak bir LED gösterge yer alıyor. Sönük ışık, sürüş sırasında sürücüyü rahatsız etmiyor.
Bu hafta Türkiye'de satışa sunulacak olan CP220'nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 14 USD olarak açıklanıyor.
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