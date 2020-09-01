TP-Link'ten Uygun Fiyatlı Yeni Ev Güvenlik Kamerası

TP-Link, Tapo serisinin ikinci kamerasını da satışa sundu. Tapo C100 model kamera, gece ve gündüz çekim özelliği, hareket algılama, ses ve ışık alarmı, çift yönlü ses aktarımı gibi gelişmiş özelliklerine karşın uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.