TP Vision, IFA 2020'de Philips TV & Sound Kablosuz Ev Sistemi'ni Tanıttı

TP Vision, Philips TV & Sound Kablosuz Ev Sistemi'ni ve DTS Play-Fi tarafından desteklenen yeni Philips Sound uygulamasının tanıttı.
Tüm evi kapsayan birinci sınıf bir kablosuz ses platformu Philips TV & Sound Kablosuz Ev Sistemi, senkronizasyon ve kimlik doğrulama teknolojisi olan DTS Play-Fi teknolojisine sahip. Sistem, kullanıcıların özel bağlantı kullanarak TV ve mobil cihazlardan evlerindeki uyumlu hoparlörlere yüksek kaliteli ses akışı yapabilmesine olanak tanıyor.
Kablosuz ev için kablosuz ses
Philips TV & Sound Kablosuz Ev Sistemi, Eylül lansmanı sırasında duyurulan dikey yönlendirilmiş W6205 ve daha geniş ölçülerde yatay olarak yönlendirilmiş W6505 modellerini içeren iki yüksek kaliteli kablosuz ses hoparlörüyle kullanıcılara sunulacak.
Her iki ürün de; ana hoparlörlerin çalışması için kontroller içeren ultra ince, minimalist metal bir üst kısım ve ana gövdenin etrafına şık koyu gri akustik olarak şeffaf bir örtüyle Avrupai tasarımın en iyisini kullanıcılara sunacak.
40W'lık bir güçle çalışan W6205, basları maksimum genişlikte sunmak için iki pasif bas radyatör tarafından desteklenen, yumuşak kubbeli tiz hoparlör ve 3,5" woofer'a sahip. W6205, patenti markaya ait olan wOOx çoklu süspansiyon sürücü sistemini de bünyesinde barındırıyor. 80W'lık bir güçle çalışan W6505, odayı dolduran yüksek ses performansı sunuyor.
Sistemde; net, ayrıntılı, tiz ancak sıkı bir şekilde kontrol edilen müzik, doğru bas oranıyla sunuluyor. Stereo ses düzeni için ikinci ürün eklenerek ses performansının daha da genişletilebilmesine olanak sağlanıyor.
DTS Play-Fi bağlantısına ek olarak W6205 ve W6505; Bluetooth, Google Chromecast ve Apple Airplay 2 üzerinden geniş bir kablosuz bağlantı seçeneği sunuyor. Her iki hoparlör de Spotify Connect ve Philips Sound uygulaması aracılığıyla tüm önemli uygulama hizmetlerine erişim sağlıyor. Temas gerektirmeyen kontrol özelliği; Amazon, Alexa ve Google Assistant ile çalışan W6205 ve W6505'a bağlı iOS cihazları ve Siri aracılığıyla sesli aktivasyon özelliğiyle kullanıcılara esneklik imkanı sağlıyor.
Her iki hoparlörde bulunan LED ışıklar Philips TV'nin ünlü Ambilight sistemine bağlanabiliyor. Hoparlörler, Ambilight'ın sürükleyici etkisini odaya daha da yaymak için Philips TV ile kullanıcılara kolayca senkronizasyon imkanı veriyor.
Sisteme 7 adet yeni Soundbar daha katılıyor, çıta yükseliyor
Philips TV & Sound; yeni birinci sınıf Philips Fidelio B95 ve B97 soundbarlarına ek olarak, şirketin yeni yüksek kaliteli 8000 serisinde tümü Philips Kablosuz Ev Sistemiyle uyumlu beş ek soundbar daha piyasaya sürüyor. Ürün yelpazesi tek çubuk, entegre 2.1 kanal, 120W güç kaynağı B8205'ten; Dolby Atmos Elevation sürücülü, 360W güç kaynağı ve 3.1.2 kanalı olan B8905'e kadar uzanıyor.
TP Vision, geçtiğimiz günlerde yeni Philips OLED805 serisinin de DTS Play-Fi teknolojisini sete dahil eden ilk premium TV modeli olacağını duyurdu.Son olarak tüm 2020 Android setleri Philips Kablosuz Ev Sistemi'ne uyumlu olacak.
Kablosuz cihaz yazılımı güncellemesi, Philips Kablosuz Ev Sistemi'ni 2020'nin 3. çeyreğinde 7304 modelinden itibaren tüm 2019 Philips Android TV'ler de kullanıma sunulacak.
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