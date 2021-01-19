Trump Fanatiklerine Bir "Tekme" de Tinder'dan Geldi

6 Ocak tarihinde Washington'da Capitol Binasına saldıranlardan biri, Bloomberg ile yaptığı konuşmada olay sırasındaki fotoğrafları sayesinde Bumble hesabının "patladığı" ile övünüyordu. Ancak artık bu kelime olumsuz anlamına dönmüş durumda.
Tinder, Hinge, OKCupid, Match ve Plenty of Fish'in sahibi olan Match Group ve Bumble, Washington Post'da söylendiğine göre saldırıya katıldığı bilinen kişilerin hesaplarını engellemeye başladı.
Bumble'ın gönderdiği bir tweet'de "terörizmi veya ırksal nefreti destekleyen tüm içerikleri yasakladığımızdan emin olabilirsiniz" dendi. "Ve ABD Capitol saldırısının katılımcıları olarak doğrulanan kullanıcıları da kaldırdık" diyen Match ve Tinder sözcüsü ise, "FBI tarafından yurt içi terörizm ile bağlantılı olarak aranan tüm kullanıcı tüm markalarımızdan yasaklamaya devam edeceğiz ve kanun güçleri ile incelemelerinde işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Beş kişinin hayatını kaybettiği olaylar ile bağlantılı olarak şu ana kadar 70 kişi tutuklanmış durumda.
Capitol saldırganlarının buluşma uygulamalarından yasaklanmaları, Başkan Donald Trump'ın ikinci kez mesul tutulduğu 6 Ocak olaylarının devam eden etkilerinin bir yenisi olarak görülüyor. Trump, ayaklanmaları Twitter üzerinden teşvik etmedeki rolü sebebiyle Twitter, Facebook, Instagram ve Snapchat'ten yasaklanmıştı. Trump destekçilerinin toplanmaya başladığı sosyal medya platformu Parler da Apple, Google ve Amazon tarafından engellenmiş durumda.
Bumble ve Match'in kararı, insanların bu uygulamalar üzerinde Capitol isyancılarının bulunduğuna yönelik gelen yorumların ardından öne çıktı. Washington'daki bazı kadınlar, Bumble üzerindeki politik görüşlerini özellikle bu kişileri bulmak için değiştirdiklerini ve bu kişileri FBI'a bildirdiklerini söylemekteydi. Bumble, "kötüye kullanımı" engellemek için geçici olarak politik tercih filtrelerini kaldırmış durumda.
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