Trump Fanatiklerine Bir "Tekme" de Tinder'dan Geldi

Tinder ve Bumble gibi arkadaşlık ve flört uygulamaları, ABD'de 6 Ocak olaylarına katıldığı belirlenen kişileri platformlarından "kovmaya" başladı.

19 Ocak 2021 19:00

Levent Öztürk