Twitter'ın Donald Trump'ı Yasaklaması, Sosyal medyada Neleri Değiştirdi?

Washington Post'un haberine göre, Twitter Donald Trump'ı engelledikten bir hafta sonra, sosyal medya platformunda seçimlere hile karıştırıldığı iddiaları yüzde 73 oranında düştü. Seçim hileleri hakkındaki gönderilen 2,5 milyondan 688.000'e düşmüş görünüyor. Rapora konu olan veriler Zignal Labs araştırma kurumundan alındı.
Twitter, 8 Ocak'ta, Trump destekçilerinden oluşan bir kalabalığın, bir Capitol Polis memuru da dahil olmak üzere birkaç kişinin ölümüne neden olan bir ayaklanmada ABD Capitol binasını basmasından iki gün sonra, Trump'a yasak getirmişti.
Zignal'ın verileri 9 - 15 Ocak tarihleri arasını kapsıyor. Araştırma kurumu ayrıca bu süre zarfında Capitol saldırısıyla ilgili hashtag'lerin ve sloganların Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal platformlarda çok daha az görüldüğünü belirledi. #FightforTrump yüzde 95 düştü, #HoldTheLine ve "March for Trump" da ayı oranlarda düşüş gösterdi.
Trump'ı susturan tek platform Twitter değil. Facebook, 7 Ocak'ta, Snapchat, 13 Ocak'ta Trump'ı susturdu. Bir dizi sosyal medya sitesi de şiddete teşvik konusunda endişeler uyandıran içeriği kaldırdı. Örneğin YouTube, 8 Ocak'ta Steve Bannon'un Savaş Odası podcast kanalını yasakladı, aynı gün Reddit r/Donaldtrump alt dizinini yasakladı.
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