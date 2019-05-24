Tüm Zamanların En İyi Futbol Oyunları!
FIFA 98'den Sensible Soccer'a, birçoğumuzun hayatında yer edinen, tüm zamanların en iyi futbol oyunları. Yazımızda...
Futbol oyunlarının oyuncular için yeri özeldir. İster PC futbol oyunları olsun, ister konsol futbol oyunları olsun; pek çoğumuzun vazgeçilmezleri arasında sayılabilir. Pikselli olsa bile, bundan 20-25 sene önce bıkmadan oynadığımız futbol ve maç oyunları, bunun bir göstergesi olsa gerek. Bu yazımızda tüm zamanların en iyi futbol oyunlarını derlemek istedik.
New Star Soccer
Sadece elde değil, tek elle oynanabilen bir futbol oyunu ne kadar iyi olabilir? Bunun cevabını veren New Star Soccer, sizi kendisine bağımlı hale getirebilir.
Football Manager (Seri)
Zamanınıza hiç acımayan Football Manager, oturduğunuz yerden Alex Fergusson'a dönüşmenizin yolunu açıyor. Oyunun gerçek oyunculardan oluşan veri tabanı, bugün gerçek hayatta genç futbol yıldızlarını bulmak için bile kullanılıyor.
Sensible Soccer
Belirli yaştaki futbol tutkunlarının kalbinde önemli bir yeri olan Sensible Soccer, taktik bir oyun oynadığınızı hissettiren ilk futbol oyunuydu. Kuşbakışı oynanan Sensible Soccer bugünün standartlarında kaba görünebilir, ancak oyun kendi zamanı için son derece yenilikçiydi.
Pro Evolution Soccer (Seri)
Gerçek oyuncu isimleri ve resmi turnuvalarla gelmese bile, Pro Evolution Soccer futbolu sergilemenin akıllıca bir yolunu bulmuştu. PES oynamak, topu alıp sadece kaleye doğru koşmak değil, gerçek bir taktik ve oyun kurma işiydi.
Libero Grande
Tüm zamanların en garip futbol oyunlarından Libero Grande, tek oyuncuyu yönetme işini Alex Hunter'dan önce önümüzde getirmişti. İster bir forvet oyuncusu olun, ister orta saha, defans veya kaleci, doğru yerde durmalı ve topa en doğru zamanda müdahale etmeliydiniz. Oyun belki kusurluydu ancak size bir takım oyuncusu olduğunuzu hissettiriyordu.
Kick It Pro Football Simulator
Kick It Pro Football Simulator'da gol atmak için gerçek bir topa vurmanız gerekiyordu.
FIFA (Seri)
EA'nın devasa oyunu FIFA'nın olmadığı bir en iyi futbol oyunları listesi elbette olmaz. Lisanslı takımlar, yüzleri gerçeğine benzer oyuncularla dolu olan, büyük bütçelerle hazırlanan FIFA'nın kasasaı eskisi kadar dolu olmasa da, bugün herkesin hayal ettiği futbol oyununu sunuyor. Dahası FIFA 98: Road to World Cup gibi oyunların, kapalı saha, kendini yere bırakma gibi özellikleriyle hayranların kalbinde hala yeri var.
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