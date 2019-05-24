Tüm Zamanların En İyi Futbol Oyunları!

FIFA 98'den Sensible Soccer'a, birçoğumuzun hayatında yer edinen, tüm zamanların en iyi futbol oyunları. Yazımızda...

Tüm Zamanların En İyi Futbol Oyunları!

Futbol oyunlarının oyuncular için yeri özeldir. İster PC futbol oyunları olsun, ister konsol futbol oyunları olsun; pek çoğumuzun vazgeçilmezleri arasında sayılabilir. Pikselli olsa bile, bundan 20-25 sene önce bıkmadan oynadığımız futbol ve maç oyunları, bunun bir göstergesi olsa gerek. Bu yazımızda tüm zamanların en iyi futbol oyunlarını derlemek istedik.

New Star Soccer

NSS Mobile GameplayNSS Mobile Gameplay
Gameplay footage from the award winning New Star Soccer.

Sadece elde değil, tek elle oynanabilen bir futbol oyunu ne kadar iyi olabilir? Bunun cevabını veren New Star Soccer, sizi kendisine bağımlı hale getirebilir.

Football Manager (Seri)

Match Engine | Football Manager 2018Match Engine | Football Manager 2018
Football Manager 2018 sees the debut of a new graphics engine that produces the best lighting, stadiums and player models in the series’ history. There's also improvements to; Graphics Engine, New Stadium Designs, Beautiful Lighting Revamp, Enhanced Player Models, More Motion Captured Animations, Data Analyst Viewpoint, Customisable Camera Options and much more... Pre-Purchase FM18 on Steam: “This Moment” Performed by Chase + Status + Blossoms Written by Kennard, Milton and Ogden Published by Universal Music Publishing Ltd & BMG Rights Management Ltd © 2017 Courtesy of Virgin EMI Records Ltd Under licence from Universal Music Operations Limited Used with Permission. All rights Reserved.

Zamanınıza hiç acımayan Football Manager, oturduğunuz yerden Alex Fergusson'a dönüşmenizin yolunu açıyor. Oyunun gerçek oyunculardan oluşan veri tabanı, bugün gerçek hayatta genç futbol yıldızlarını bulmak için bile kullanılıyor.

Sensible Soccer

Amiga - Sensible SoccerAmiga - Sensible Soccer
Amiga - Sensible Soccer von Renegade, 1992

Belirli yaştaki futbol tutkunlarının kalbinde önemli bir yeri olan Sensible Soccer, taktik bir oyun oynadığınızı hissettiren ilk futbol oyunuydu. Kuşbakışı oynanan Sensible Soccer bugünün standartlarında kaba görünebilir, ancak oyun kendi zamanı için son derece yenilikçiydi.

Pro Evolution Soccer (Seri)

Pro Evolution Soccer 3 - 2003 - FC Barcelona VS Real Madrid C.F. (PC)Pro Evolution Soccer 3 - 2003 - FC Barcelona VS Real Madrid C.F. (PC)
Pro Evolution Soccer 926 Vinyl Skin Stickers Protector for Sony PS3 Original Fat for Game Consoles 3 Skins Stickers : Pro Evolution ?????? 926 ????? ???? ??????? ????????? ??? Sony PS3 ???????? ??? ??? ??????? ????????? 3 ????? ???????? : Pro Evolution Soccer 3 - FC Barcelona VS Real Madrid C.F. (PC) Pro Evolution Soccer 3 - 2003 - FC Barcelona VS Real Madrid C.F. (PC) Pro Evolution Soccer 2003 - FC Barcelona VS Real Madrid C.F. (PC) Playlist Pro Evolution Soccer 3 :

Gerçek oyuncu isimleri ve resmi turnuvalarla gelmese bile, Pro Evolution Soccer futbolu sergilemenin akıllıca bir yolunu bulmuştu. PES oynamak, topu alıp sadece kaleye doğru koşmak değil, gerçek bir taktik ve oyun kurma işiydi.

Libero Grande

Let's play Libero Grande on Playstation PS1 PSX ??????? HD 1080pLet's play Libero Grande on Playstation PS1 PSX ??????? HD 1080p
Dennis Bergkamp is 210cm ? -- Let's play a bit of Libero Grande. A, then, unique football game that let's you play as only one player on the pitch from a third persons perspective. At the time I really liked the idea of this 'Be a Pro'-like approach in the late 90's but I was bit dissapointed by the execution and lack of polish. It didn't stand the test of time that well, but after 20 years FIFA does it just a little bit better, if you ask me. Apparently the person responsible for the playable characters thought that Dutch people must be giants as Dirk Berlage (Dennis Bergkamp) and Rudolf de Buys (Ronald de Boer) are 210cm and 212cm tall!

Tüm zamanların en garip futbol oyunlarından Libero Grande, tek oyuncuyu yönetme işini Alex Hunter'dan önce önümüzde getirmişti. İster bir forvet oyuncusu olun, ister orta saha, defans veya kaleci, doğru yerde durmalı ve topa en doğru zamanda müdahale etmeliydiniz. Oyun belki kusurluydu ancak size bir takım oyuncusu olduğunuzu hissettiriyordu.

Kick It Pro Football Simulator

Kick It Pro Football Simulator'da gol atmak için gerçek bir topa vurmanız gerekiyordu.

FIFA (Seri)

[RetroP] FIFA 98 - INDOOR STADIUM[RetroP] FIFA 98 - INDOOR STADIUM
A look back at Fifa 98 and the unique feature of indoor stadium. I hadn't played this game for years, didn't know much about the controls and it shows! This brings back many memories though.

EA'nın devasa oyunu FIFA'nın olmadığı bir en iyi futbol oyunları listesi elbette olmaz. Lisanslı takımlar, yüzleri gerçeğine benzer oyuncularla dolu olan, büyük bütçelerle hazırlanan FIFA'nın kasasaı eskisi kadar dolu olmasa da, bugün herkesin hayal ettiği futbol oyununu sunuyor. Dahası FIFA 98: Road to World Cup gibi oyunların, kapalı saha, kendini yere bırakma gibi özellikleriyle hayranların kalbinde hala yeri var.

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