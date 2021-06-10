Türk Oyun Şirketi Hungri Games 1,1 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon'dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım aldı.

Türk Oyun Şirketi Milyon Dolarlık Yatırım Aldı

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