Türk Sinema ve Tiyatrosunun Önemli İsmi Rasim Öztekin Hayatını Kaybetti

Türk sinema ve tiyatrosunun önemli ismi Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti. Dün geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan müdahale ile hayata döndürülen Öztekin, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rasim Öztekin'in vefatını Twitter'da yayınladığı mesaj ile duyurdu. Koca mesajında, Rasim Öztekin için "Televizyon olan her evde aileden biriydi" cümlesini kurdu.
Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/0SOZYIAg7e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2021
Rasim Öztekin Kimdir?
14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Rasim Öztekin, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Profesyonel tiyatro hayatına, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğu ile adımını attı.
Ferhan Şensoy , 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Rasim Öztekin'e devretmişti. 2020 yılında ise Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.
Güle Güle Godot, Haldun Taner Kabare, Biri Bizi Dikizliyor ve Boşgezen ve Kalfası gibi onlarca tiyatro oyununda karşımıza çıkan Rasim Öztekin, aynı zamanda sinema ve televizyon dünyası için de önemli isimlerin başında geliyordu.
Son olarak Baba Parası filminde karşımıza çıkan Rasim Öztekin'in rol aldığı diğer önemli filmler arasında Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Mandıra Filozofu, Gelecekten Bir Gün ve Kabadayı gibi önemli yapımlar bulunuyor.
TV dünyasında ise Rasim Öztekin, özellikle Seksenler dizisinde oynadığı Fehmi karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Ayrıca Öztekin, Kardeş Payı, Hırsız Polis ve Geniş Aile gibi uzun soluklu dizilerle de evlerimize konuk olmuştu.
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