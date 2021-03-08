Türk Sinema ve Tiyatrosunun Önemli İsmi Rasim Öztekin Hayatını Kaybetti

Türk sinema ve tiyatrosunun önemli ismi Rasim Öztekin, tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, haberi Twitter'dan duyurdu.