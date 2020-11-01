'Turkcell Biz'in İlk Ayında 300 Binden Fazla Kişi GB'larını Paylaştı

Turkcell'in, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan 'Turkcell Biz' platformunun kullanıcı sayısı 300 bini aştı.