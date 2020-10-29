Makyajlı 2021 Megane Sedan tanıtıldı! İşte yeni tasarımı ve özellikleri

Fransız otomotiv devi Renault bu yılın ilkbahar aylarında Megane ailesinin hatchback ve station wagon türevlerini makyajlamıştı. Aradan geçen birkaç ayın ardından Megane Sedan'ı da yeniledi. İşte makyaj değişimleri ve özellikleri...

Makyajlı 2021 Megane Sedan tanıtıldı! İşte yeni tasarımı ve özellikleri

2020 yılının başında Megane'ın hatchback ve station wagon versiyonlarını makyajlayan Fransız marka aynı değişimi Megane Sedan'a da uyguladı. Megane hatchback ve station modelinde de olduğu gibi sedan modelde de tasarım değişiklikleri küçük detaylarda görülebiliyor.

İŞTE 2021 MEGANE SEDAN'IN ÖNE ÇIKAN YENİLİKLERİ

Ön bölümde Pure Vision LED farlara kavuşan otomobilde krom detaylarla bezeli yeni bir tampon ve panjur tasarımı yer alıyor. Aerodinamiyi geliştirmesi açısından ön tekerleklerin ön bölümünde hava deflektörlerine yer verilmiş.

Yan tarafa baktığımızda ise açıkça kendini belli eden farklar ise yeni jant takımları (16 ve 18 inç arasında değişen) ve kapı kolu aydınlatmaları oluyor. Aracın arka kısmında ise yenilenen LED arka farlar ve arka tamponda yer alan sahte krom egzoz uçları yer alıyor.

İç mekanda yapılan yeniliklerin başında GPS navigasyonu da destekleyen 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ve yeni 9.3 inçlik dikey bir EasyLink bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Android Auto ve Apple CarPlay'i desteği sunan EasyLink, ses tanıma, Google üzerinden adres arama, yakıt fiyatları ve gerçek zamanlı trafik bilgisi gibi yeteneklere sahip.

Güvenlik donanımlarına bakıldığında dur/kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, yaya algılayabilen aktif acil durum freni, arka çapraz trafik uyarısı ve geliştirilmiş Auto-Hold fonksiyonu gibi özellikler göze çarpıyor.

Kaputun altında 1.0 litrelik turbo üç silindirli motorun 115 PS güçle giriş seviyesinde yer alacağını görülüyor. Bir üst kademde 1,3 litrelik motor 140 PS güç ve 7 kademeli EDC şanzımanla, dizel motor ise sadece 1,5 litrelik hacim ve 115 PS güçle geliyor.

MAKYAJLI 2021 MEGANE SEDAN FİYATI BELLİ Mİ?

2021'in başında yollarda olması beklenen makyajlı 2021 Megane Sedan fiyatı henüz belli değil. Güncel modelin Türkiye fiyatı 189.900 TL'den başlıyor.

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