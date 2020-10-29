Makyajlı 2021 Megane Sedan tanıtıldı! İşte yeni tasarımı ve özellikleri

Fransız otomotiv devi Renault bu yılın ilkbahar aylarında Megane ailesinin hatchback ve station wagon türevlerini makyajlamıştı. Aradan geçen birkaç ayın ardından Megane Sedan'ı da yeniledi. İşte makyaj değişimleri ve özellikleri...