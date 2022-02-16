Turkcell, Metaverse'de Mağaza Açacak

Sanal evrene ilgi hızla artarken, birçok şirket Metaverse'de hizmet sunmak için girişimlerini sürdürüyor. Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü Turkcell de Metaverse'de ilk mağazasını açmak için çalışmalara başladı.