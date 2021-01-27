Turkcell'den Yarıyıl Tatiline Özel Kampanyalar

Turkcell, yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel çeşitli indirim kampanyaları başlattı. Turkcell Pasaj'da bilgisayardan drone'lara, kulaklıktan hoparlöre kadar çok sayıda üründe binlerce liralık indirim teknoloji severleri bekliyor.

Turkcell'den Yarıyıl Tatiline Özel Kampanyalar

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, bu yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadı. Hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün yer aldığı Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu www.turkcell.com.tr/pasaj ve mağazalarda öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürünlerde özel indirimler başladı.

Turkcell Pasaj'da 31.01.2021 tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında cep telefonu, bilgisayar, tablet, drone, kulaklık, hoparlör gibi pek çok üründe 4 bin TL'ye varan indirimler yapıldı. 4 farklı kategoride 30 ürünün indirimli sunulacağı kampanya kapsamında Turkcell Pasaj müşterileri hem peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecek hem de isterlerse ürün tutarlarını tarifelerine yansıtarak taksitli ödeme imkanından yararlanacak.

Kampanyaya katılan Turkcell Pasaj müşterilerine 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 250 TL'lik hediye çeki verilecek.

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