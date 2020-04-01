Türkiye'de En Çok Coronavirüs Vakası Hangi İllerde Var? Açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Coronavirüs vakası ortaya çıktığından beri, ilk kez il bazında vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. İçeride...