Türkiye'de En Çok Coronavirüs Vakası Hangi İllerde Var? Açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısının ardından, ilk kez hangi ilimizde kaç adet Coronavirüs vakası tespit edildiğini ve buna bağlı can kaybı yaşandığını açıkladı. Bu açıklamalara göre, toplam 39 ilimizde can kaybı yaşanmış durumda. Virüs, tüm illerimizde görüldü.
Türkiye'de En Çok Coronavirüs Vakası Hangi İllerde Var?
İstanbul'daki vaka sayısı 8.852. İstanbul'u 853 vaka ile İzmir takip ediyor. 712 vaka Ankara'da, 584 vaka Konya'da, 410 vaka Kocaeli'de görüldü. Bu şehirlerimizi, 268 vaka ile Isparta, 207 vaka ile Sakarya, 197 vaka ile Adana, 135 vaka ile Bursa, 112 vaka ile Samsun takip ediyor.
Vefatlar ise, 117 kişi ile en fazla İstanbul'da yaşandı. İstanbul'u 18 kişi ile İzmir, 8 kişi ile Kocaeli, 7 kişi ile Ankara ve yine 7 kişi ile Konya takip ediyor.
Fahrettin Kaya ayrıca, hayatını kaybedenlere ait farklı detayları da paylaştı. Bunlara göre, hayatını kaybedenlerin yüzde 79,5'ini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Bu vatandaşlarımızın yüzde 80'inde, kronik rahatsızlıklar da bulunuyordu. Şu anda yoğun bakımda bulunan hastaların yüzde 63.3'ü, tansiyon hastası.
Coronavirüs'ten Etkilenen Sağlık Personeli Sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personellerinin de Coronavirüs'ten etkilendiğini açıkladı. Koca'nın açıklamalarına göre, virüsten etkilenen sağlık personeli sayısı, şu an için 601.
Fahrettin Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece son bir haftada dağıtımız N95 maske 4 milyona yakın. Daha fazlasını da veririz, ihtiyaç neyse. Onun için yurt dışına ihracatı kestik, bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli bu ihtiyacını gidermek için çalışıyoruz. Burada hep birlikte ne kadar özverili ve fedakar, cephede mücadele eden, riskli olan sağlık çalışanlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizler de onları korumak için her türlü tedbiri alıyor olacağız.
Yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 63. İstanbul'da yatak doluluk oranı yüzde 58'de. Bu süreçte özel hastanelerin de kısmen devrede olduğunu, onların da devreye daha yoğun girebileceklerini, bu anlamda şu an herhangi bir sorunun olmadığını ifade etmek istiyorum. Yaklaşım ve önerilerin yapıcı olması gerektiğinin altını çiziyorum."
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