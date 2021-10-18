Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu: İlk 3 ve listeye yeni katılanlar

Ekonomist Dergisi'nin 'En Zengin 100 Araştırması'nın 18'incisi hazırlandı. Pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında, FED'in parasal sıkılaştırmaya yönelik açıklamaları, global tarafta enflasyonist baskılar, içeride TC Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve bunun döviz kuruna etkileri, Ekonomist Dergisi'nin gelenekselleşen ve ses getiren çalışmalarından biri olan 'En Zengin 100' çalışmasını etkileyen temel başlıklar oldu.
Borsa tarafında dolar bazında kayıplar, TL'de yaşanan değer kayıpları, iç piyasada canlanmanın yeterince olmaması ve turizm tarafında kayıpların devam etmesi yakından izlendi.
İşlerini ağırlıklı olarak yurtdışına taşıyan veya cirosunun önemli kısmını ihracattan elde eden aileler daha şanslı konumda. Hazine garantili iş yapan iş insanları da listede gücünü koruyor.
En Zengin 100 Listesinde İlk 3'teki İsimler
2021 yılında Koç Ailesi, temmuz ayında vefat eden Şevket Sabancı'nın ailesi ile Erol Sabancı ve ailesi ilk üçte yer aldı.
Ayrıca dijital dünyanın getirdiği fırsatları iyi değerlendiren isimler de En Zengin 100 listesine girdi.
En Zengin 100 Listesine Yeni Girenler
Sidar Şahin'in ardından 2021 yılında Trendyol'un kurucuları Demet Mutlu ve Enver Üçok ile Getir'in kurucusu Nazım Salur ve STFA'nın patronu Taşkent Ailesi listede yerini aldı.
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