Türkiye'de Genç İşsizlik Sorun Olmaktan Çıkacak. Peki, Nasıl?

Türkiye sahip olduğu 13 milyona yakın genç nüfusu ile iş gücü kapasitesinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak son zamanlarda etkisini iyiden iyiye hissettiren istihdam problemi en çok gençleri etkiledi. Türkiye'de genç nüfusta işsizlik oranı son açıklana verilere göre %25,3 olarak belirlendi.