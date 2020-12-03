Türkiye'de Kimler, Ne Zaman Koronavirüs Aşısı Olacak? Program Belli Oldu!

Video konferans ile düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Toplantının gündeminde, Türkiye'de Koronavirüs'e karşı yapılacak aşılamanın planlaması da vardı.
Koca, yapılan aşı anlaşmalarından bahsederken şunları söyledi: "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir."
Türkiye'de Kimler, Ne Zaman Koronavirüs Aşısı Olacak?
Peki ama Türkiye'de başlaması planlanan aşılama ilk aşamalarda kimlere uygulanacak? Türkiye'de Koronavirüs aşısını ilk kimler olacak? Bu sorunun cevabı da belli olmuş durumda.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu bilgileri verdi:
- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.
- İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş üzeri ve en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
- Üçüncü aşama ise, 50 yaş altı en az bir kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsayacak.
- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışından kalan tüm bireyler aşılanacak."
Koronavirüs Aşılarının Türkiye Gelişi Nasıl Olacak?
Açıklamada daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi farklı aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, olabilecek en erken dönemde, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Koca, "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.
Koca, önümüzdeki günlerde uygulamaya başlanacak aşılar ile salgına karşı korunmada daha fazla güçlenileceğini ve diğer tedbirlerle başarılı sonuçlar almanın mümkün olacağına işaret ederek, şu değerlendirmelere yer verdi:
"Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir. Bu nedenle aşılar konusunda verilecek kararları ve atılacak somut adımları, geliştirilen aşıların kısa ve uzun dönem güvenliliği ile etkililiği belirleyecektir."
İNAKTİF AŞILAR
Sağlık Bakanı Koca, şu anda teminine en yakın olunan üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladıkları aşı ile Türkiye'de geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşının "inaktif" diye bilinen aşılar olduğunu belirterek, "İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Aşıların temini sonrasında uygulanmasına yönelik olarak lojistik imkanlarımız ve altyapımız hazır durumdadır." ifadelerini kullandı.
mRNA AŞISI
Temin etmek üzere oldukları diğer aşının ise mRNA aşısı olduğunu bildiren Koca, bu aşının genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşı olduğu kaydetti.
Koca, mRNA aşılarının insanlarda yeni uygulanan bir teknoloji ile hazırlandığına dikkati çekerek, çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alındığını, Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek diğer alternatif aşılar için de görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.
AŞILAR GELİNCE İNCELENECEK
Bakan Koca şu bilgileri paylaştı:
"Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir."
Koca, aşı dağıtım planlamasında DSÖ tarafından dikkat çekilen insan hakları, eşitlik, adalet ve meşruiyet çerçevesinde bir dağıtım çerçevesinin oluşturulmasına çalışıldığını; bu çerçevenin temelini oluşturan etik ilkeler arasında maksimum fayda sağlanması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması, aşının adil, şeffaf ve kanıta dayalı dağıtılmasının sağlanmasının bulunduğunu vurguladı.
AŞILAMA ÇALIŞMALARI 4 AŞAMADA YÜRÜTÜLECEK
Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirlendiğini ifade eden Koca, şu bilgileri paylaştı:
"Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.
İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.
Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.
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