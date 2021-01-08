Turksat 5A Fırlatıldı: Yörüngedeki Dördüncü Uydumuz Turksat 5A Yola Çıktı

Yörüngedeki dördüncü haberleşme uydumuz olacak olan Turksat 5A uydusu, sabaha karşı 05.15'te, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile, ABD – Kaliforniya'daki Cape Canaveral üssünden fırlatıldı. Uydunun yörüngeye girmesi için 4 ay geçmesi gerekecek ve hizmete, 2021 yılının ilk yarısı bitmeden girmesi bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre Turksat 5A, 32 yıl boyunca hizmette kalacak. Bakanın açıklamaları şu şekilde: "31 derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz."
Turksat 5A, Dördüncü Aktif Haberleşme Uydumuz Olacak
Şu anda yörüngede hizmet veren 3 uydumuz bulunuyor: Turksat 3A, Turksat 4A ve Turksat 4B. Turksat 5A ile birlikte, aktif haberleşme uydu sayımız dörde çıkmış olacak. Yeni uydumuz Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından ve Airbus desteği ile, Türkiye'de geliştirildi. 3.6 tonluk Turksat 5A'nın ardından, Turksat 5B'nin de yakın zamanda fırlatılması bekleniyor.
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