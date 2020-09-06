TÜRKSAT 5A İlk Kez Canlı Yayınla Tüm Dünyaya Gösterildi

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan GlobalSAT Show'u takip edenler tarihi bir ana tanıklık etti. Türkiye'nin yakında uzaya yollayacağı Türksat 5A uydusu ilk kez canlı yayında tüm dünyaya gösterildi. İşte Türksat 5A uydusu!