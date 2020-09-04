Ay'daki Pasın Nasıl Oluştuğu Bulundu; Suçlulardan Biri Dünya Çıktı

Pas, yani demir oksitin doğal olarak ortaya çıkması için oksijen ve suya ihtiyaç var. Bu yüzden Ay gibi çoğunlukla kuru ve oksijenden tamamen yoksun bir yerde pasın ortaya çıkması beklenmez. Ancak Ay'da pas bulundu ve araştırmacılar şimdi bunun nedenlerini araştırıyorlar.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün Chandrayaan-1 yörünge aracının verilerini ele alan bir incelemede Ay'ın kutuplarındaki taşların, diğer bölgelere kıyasla farklı bir bileşimi olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın lideri Shuai Li, ayrıntılı bir incelemeyle hematit yani yaygın bir demir oksitin (dolayısıyla pasın) varlığını fark etti. Araştırmacı, bulguları onaylatmak için NASA Jet Tahrik Laboratuvarı'na başvurdu.
Pasın Ay'da ortaya çıkmasının birkaç nedeni olduğu düşünülüyor, burada Dünya'nın da payının olduğu söyleniyor. Teoriye göre Ay'a ulaşan toz parçacıkları, Ay'ın uzak noktalarındaki suyun ortaya çıkmasına yardımcı oluyor ve böylece su, yüzeydeki demir ile bir araya geliyor. Dünya'nın payı ise bir miktar oksijenin Ay'a ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Araştırmacıya göre bu olay, milyarlarca yıldır yaşanıyor ve yeni değil.
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