Ay'daki Pasın Nasıl Oluştuğu Bulundu; Suçlulardan Biri Dünya Çıktı

Ay'da kefşedilen pasın nasıl oluştuğu, yapılan araştırmalar sonucunda bulunda: Bu durumun sorumlusu, kısmen de olsa Dünyamızdan başkası değil...