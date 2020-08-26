NASA, Uzay Cisimlerine Koyduğu Bu İki İsmi Artık Kullanmayacak

NASA, bazı uzay cisimlerine verilen isimleri, problemli olması ya da yanlış anlaşılması nedeniyle artık kullanmayacağını resmi olarak duyurdu. İşte artık kullanılmayacak olan ilk iki isim.

26 Ağustos 2020 09:00

Levent Öztürk