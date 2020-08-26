NASA, Uzay Cisimlerine Koyduğu Bu İki İsmi Artık Kullanmayacak

NASA, galaksiler ve nebulalar için kullanılan takma isimleri tekrar inceleyeceğini ve duyarsız, problemli veya zararlı olanları kullanmayı durduracağını duyurdu.
Uzay cisimlerinin bilimsel isimleri bazen çok uzun, telaffuz edilemez veya bu cisme bakıldığında hissedilen hayranlık ya da heyecan hissini yansıtamaz olabiliyor. Örneğin Ou4 adının pek dikkat çekici olmadığı söylenebilirken, diğer bir adı olan Mürekkep Balığı Nebulası (Squid Nebula) çok daha dikkat çekici duruyor. Ancak bazı takma alternatif isimlerin zamana ayak uyduramadığı ve hatta bu isimlerin aslında hiç olmamaları gerektiği de rahatlıkla söylenebilir. Son dönemlerde sistematik ırkçılığa, mikro-saldırganlıklara ve problemli tarihi dillere karşı başlayan ve bu yıl da Black Lives Matter protestoları ile güçlenen akım ile beraber, NASA da bundan sonra doğru, resmi isimleriyle hitap edilecek iki uzay cismini açıkladı.
Ajans, "Eskimo Nebulası" olarak bilinen gezegensel nebulaya hitap ederken artık bu ismi kullanmayacak ve NGC 2392 resmi adını kullanacak. Ajansın yaptığı açıklamada belirttiği üzere "Eskimo" kelimesi, Kutup bölgelerinde yaşayan halka hitaben kullanılan ırkçı bir geçmişe sahip kolonist bir terim. Modern dil bilimciler, bu kelimenin yerel dillerde halka hitaben kullanılmadığını ve daha sonra bölgeye gelenler tarafından devşirilerek yerel Kutup halkını aşağılayıcı bir şekilde kullanıldığını düşünüyor.
NASA'nın artık kullanmayacağı bir diğer isim de "Siyam İkizleri Galaksisi" olacak ve bu spiral galaksi ikilisine de artık NGC 4567 ve NGC 4568 olarak hitap edilecek. "Siyam İkizi" terimi bitişik ikizler için kullanılıyor ancak terimin tarihi kullanımı 19. yüzyılda yaygın olan "ucube" olarak kullanılıyordu.
NASA, bu isimlerin uygunsuz olduğu kararını alarak artık bu isimleri kullanmayacağını resmi olarak duyurdu. İnsanların da, bundan sonra bu resmi isimleri kullanmalarını istedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın