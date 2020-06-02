Tutankamon'un kafatası neden daha uzun ve tepesi düzdü? Şaşırtıcı bilgiler

Gizem dolu Mısır firavunları, Mısır firavunu Tutankamon (Tutankhamun) hakkında gizem dolu ayrıntılar çözüldükçe paylaşılıyor. Bu gizemlerden biri de Tutankamon'un mumyası incelendiğinde keşfedilen kafatası farklılığı. Tutankamun'un kafatası neden diğer insanlardan daha uzun daha çıkıntılı ve tepesi düzdü?