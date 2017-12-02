Tuvalet Kağıdını Asmanın Doğru Yolu Buymuş!
Bilim insanları işi gücü bıraktı; şimdi de tuvalet kağıdının en doğru nasıl asılacağını ortaya çıkarttı...
Tuvalet kağıdını nasıl asıyorsunuz? Tuvalet kağıdının nasıl doğru asılacağı, hep tartışma konusu olmuştur. Tuvalet kağıdının ucu duvara yakın taraftan mı (alttan) gelmeli, yoksa bize yakın yönden mi (üzerini aşarak)? İşte şimdi bilim insanları bu konuya kesin cevabı verdiler. Tuvalet kağıdını doğru asmanın yolu, sonunun üstten geleceği şekilde asmak. Resimde gördüğünüz gibi...
Colorado Üniversitesi'de yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, kağıdı üstten gelecek şekilde asmanın doğru yol olmasının sebebi, bu şekilde kullandığımızda sadece kişisel olarak kullandığımız tuvalet kağıdına temas etmemiz. Bildiğiniz gibi, özellikle de halka açık tuvaletler bakteri yuvası.
Eğer ruloyu, kağıdı alttan gelecek şekilde asarsanız, büyük ihtimalle eliniz duvara biraz sürtünecektir, bu da duvara bakteri bırakmanıza sebep olabilir, ya da tuvaleti daha önce kullanan birinin orada bıraktığı bakteri size bulaşabilir.
Üstten gelecek şekilde asıldığında, duvara sürtünmekten rahatlıkla kaçınarak istediğiniz kadar kağıt alabilirsiniz.
Çalışmanın ortaya çıkardığı diğer bir ilginç bilgi de şöyle: Eğer olur da yine de elinize bakteri bulaşırsa, ondan kurtulmak için elinizi uzun bir süre yıkamalısınız. Ellerinizi iyice temizleyebilmek için sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamalısınız, bu süre de "iyi ki doğdun" şarkısını iki kere söylemeye yetecek uzunlukta. Böyle yapmazsanız, el yıkamanız elinize bulaşan görünür kirler dışında bakterilerin temizlenmesine büyük ihtimalle yaramayacaktır.
H. Hüseyin Öztürk
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