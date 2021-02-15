Güneş Sistemi İçerisinde Bulunan, Dünya'ya En Uzak Uzay Cismi Keşfedildi

Güneş Sistemi'nde keşfedilen, Dünya'ya en uzak uzay cismi ile tanışın... İşte yörüngesini 1.000 yılda tamamlayan 2018 AG37; ya da diğer adıyla Farfarout.

15 Şubat 2021 18:37

Levent Öztürk