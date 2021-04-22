Twitter'dan 4K Yeniliği: Twitter'da 4K Fotoğraf ve Video Dönemi Başladı

Kısa bir test döneminden sonra nihayet Twitter resmi açıklamaya yaptı ve iOS ile Android uygulaması ile artık kullanıcıların 4K görüntüleri Twitter'a yüklemesine izin verildi. Böylece telefonlarıyla 4K fotoğraf çeken veya video kaydı yapanlar artık bu görüntüleri yüksek çözünürlükle twit'leyebilecek.
Benzer hamleyi Instagram'dan da beklerken, Twitter önce davrandı ve akıllı telefonların kamera konusunda yükselttiği çıtaya ayak uydurmayı bildi. Twitter, mart ayı itibariyle bu güncellemeyi deneme sürümü olarak belirli kullanıcılara açmıştı. Sonunda ise tüm Twitter kullanıcılarına açtı ve Android ile iOS uygulaması üzerinden yapılan paylaşımlara uyguladı. Ancak bunun için birkaç ayar yapmanız lazım.
Çektiğiniz yüksek çözünürlüklü fotoğrafları Twitter'a 4K olarak yüklemek için tercihlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar ve Gizlilik adımından Veri Kullanımı > Yüksek Kaliteli Görüntü Yüklemeleri kısmına gelerek buradan 4K'ya kadar görüntülerin ne zaman yükleneceğini seçmeniz lazım. Eğer mobil veri paketiniz sınırlı ise, buradan Wi-Fi'yı seçmek en garantisi.
Bu iznin ardından 4K video veya fotoğraflarınızı Twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ancak peki siz bunu 4K olarak görebilecek misiniz? Burası tartışılır. En azından telefon ekranından baktığınız zamanlarda. Zira şu an gerçekten çok az sayıda akıllı telefonun ekranı 4K çözünürlük üretiyor. Genelde yaygın olan çözünürlük ise FullHD+ ve QHD. O anlamda muhtemelen çektiğiniz fotoğrafları yine de Twitter üzerinden o netlikte göremeyeceksiniz. Elbette yine de bir kalite yükselmesi kendini fark ettirecektir.
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