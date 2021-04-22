Twitter'dan 4K Yeniliği: Twitter'da 4K Fotoğraf ve Video Dönemi Başladı

Twitter, 4K dönemini resmi olarak başlattı. Artık Twitter'a 4K fotoğraf ve video yükleyebilirsiniz. Peki, Twitter'a 4K video ve fotoğraflar nasıl yüklenir?

  • Ercan Uğurlu
Twitter 4K Fotoğraf ve Video Dönemini Başlattı

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