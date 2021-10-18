Ünlü İsim, Bitcoin Madenciliğinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor!

Twitter'ın yöneticisi ve Square'in CEO'su Jack Dorsey, Square'in özel silikon ve açık kaynaklı yazılım kullanarak kendi Bitcoin madencilik sistemini kurmayı "düşündüğünü" söyledi. Dorsey attığı bir tweet'te, "Square, dünya çapındaki bireyler ve işletmeler için özel silikon ve açık kaynağa dayalı bir Bitcoin madencilik sistemi kurmayı düşünüyor" diye yazdı.
Böyle bir projenin, Bitcoin donanım cüzdanı Square'in bu yaz başında çalışmaya başlamasıyla benzer bir yaklaşımı izleyeceğini de sözlerine ekledi. Ancak, ödeme şirketi için bir madencilik sistemi oluşturmak, yalnızca bir cüzdan oluşturmaktan çok daha karmaşık. Özel çipler oluşturmak, Dorsey'in de söylediği gibi, "çok pahalı" ve Bitcoin'in büyük bir destekçisi olan ödeme şirketi için yeni bir alan açacak gibi görünüyor.
Dorsey, "Madenciliğin daha verimli olması gerekiyor" diye yazdı ve ekledi: "Temiz ve verimli enerji kullanımına yönelmek Bitcoin'in ekonomisi, etkisi ve ölçeklenebilirliği için harika. Enerji, silikon, yazılım ve entegrasyonda inovasyon gerektiren, sistem düzeyinde bir sorun."
Dorsey, donanım cüzdanı planlarıyla ilgili daha önceki tweet'lerinde olduğu gibi, madencilik sisteminin gerçekte nasıl çalışacağı hakkında çok fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak amacın, madenciliği daha verimli ve daha fazla insan için erişilebilir hale getirmek olduğunu açıkça belirtti. Bu ikisi, kripto para madenciliği ile ilgili en önemli konular olarak biliniyor.
Bitcoin ile ilgili güç kullanımı son yıllarda rekor seviyelere ulaştı ve kripto para biriminin iklim değişikliği üzerindeki etkisiyle ilgili büyük endişe yaratmış durumda. Madencilik ayrıca GPU'ların fiyatlarını da artırdı ve bu da ortalama bir kripto meraklısının kendi başına madencilik yapmasını giderek daha zor hale getirdi.
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