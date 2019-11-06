Twitter CEO'su, Yeni Facebook Logosuyla Eğlendi

Twitter'ın patronu Jack Dorsey, Facebook'un yeni logosuyla "isim vermeden" dalgasını geçti!

Twitter CEO'su, Yeni Facebook Logosuyla Eğlendi

Facebook, uygulaması ile şirketi birbirinden ayırt etmeyi sağlayacak yeni şirket logosunu henüz tanıttı. Yeni logo, hem firmanın ürünlerini hatırlatacak renkleri kullanıyor, hem de uygulamanın logosundan farklı olduğu için uygulama - şirket ayrımını yapmanızı sağlıyor.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, bugünkü bir tweet'iyle yeni logoyu eğlence konusu yaptı. Dorsey, "Twitter.... TWITTER'dan" diyerek Facebook'un yeni büyük harfli marka fikrine gülüşmelere yol açacak bir taş attı. Instagram uygulamasının altına "FACEBOOK'tan" yazacak olan Facebook'un bunu Dorsey'in örneğindeki gibi Facebook uygulamasında da yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Dorsey, "şirket" olan Facebook'un "FACEBOOK" olarak tanımlanmasıyla eğleniyor ancak tek gariplik bu değil. Yeni logo, Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, Instagram gibi hizmetlerde kendini gösterecek.

Facebook ve Mark Zuckerberg hakkındaki fikirlerini gizlemeyen Dorsey, geçen hafta Twitter'da hiçbir türde siyasi reklama izin vermeyeceğini açıklamıştı.

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