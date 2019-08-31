Twitter CEO'su Jack Dorsay'a Hacker Şoku!
Twitter CEO'su Jack Dorsay'in Twitter hesabı, hacker'ların eline geçti!
- Ercan Uğurlu
Twitter CEO'su Jack Dorsay'in Twitter hesabı, hacker'lar tarafından ele geçirildi. Chuckling Squad adlı bir gruba mensup olduğu düşünülen hacker'lar, @Jack'in hesabını ele geçirdikten sonra birçok rahatsız edici tweet attı, ancak çok geçmeden hesap geri alındı.
Twitter'da 4,2 milyon takipçisi olan Jack Dorsay'in Twitter hesabı saldırganlar tarafından ele geçirildikten sonra özellikle ırkçı ifadelerin kullanıldığı bir dizi tweet paylaşıldı. Bunlar içinde "Twitter merkezinde bomba var" şeklinde mesajlar da yer alırken, hesap yaklaşık 15 dakika içinde geri alındı. Hesap kısa sürede geri alınsa da, elbette anlık yakalanan ekran görüntülerinin yayılması engellenemedi tabii ki. Şu an bile Twitter'da "Jack Dorsay" olarak arattığınızda bu görsellere erişebiliyorsunuz.
Twitter olayın ardından resmi bir açıklamada bulunarak, hesabın artık güvende olduğunu, Twitter sistemlerinde herhangi bir tehlikenin bulunmadığını da ifade etti. Ancak yine de Twitter CEO'sunun hesabı bile hack'lenebiliyorsa, milyonlarca kullanıcının hesap güvenliğinin nasıl sağlandığı ve sağlanacağı, akıllarda soru işareti oluşturmuş durumda...
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