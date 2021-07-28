Twitter'dan Google'a Darbe: FLoC İçin Bir Ret de Sosyal Ağ Devinden Geldi!

Twitter Google'ın Federated Learning of Cohorts (FLoC) olarak adlandırdığı reklam teknolojisini kendi sosyal medya ağından kaldırmaya ve kendine özgü yeni bir izleme teknolojisi kullanmaya karar verdiğini açıkladı. Geçtiğimiz ay, güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong, Twitter'ın web sitesinin kaynak kodunu inceleyerek FLoC için veri topladığını keşfetmişti.
FloC sisteminin internet dünyasından aldığı büyük çapta eleştiriler üzerine, Twitter bu yeni izleme teknolojisini sisteminden kaldırmaya karar verdi. Wong, yakın tarihli bir tweet'inde "Twitter, FLoC toplama ile ilgili kodu şu andan itibaren kullanıcılardan kaldırmıştır" dedi.
Google ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile FLoC teknolojisinin deneme süresini bitirdi ve kodu sıfırdan yeninden yazmaya karar verdiğini duyurdu. Bu değişikliklerden sonra Twitter'ın tekrar bu teknolojiyi alıp almayacağı, bilinmiyor.
FLoC Nedir?
FLoC, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak, insanları tarama alışkanlıklarına göre gruplara yerleştirmek ve bu gruplardan gelen verileri daha sonra reklamcılarla paylaşmak için değiştirmeyi amaçlayan bir izleme programı. Bu teknolojinin, artık yavaş yavaş terk edilen çerezlerin yerine geçmesi planlanıyor.
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