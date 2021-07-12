Google, Büyük Tepki Alan FLoC Konusunda "Sil Baştan" Yapabilir!

Google'ın Federated Learning of Cohorts (FLoC) olarak adlandırdığı ve kullanıcıları internetteki hedefli reklamlardan korumanın yeni bir yolu olarak tanıttığı yöntemin deneme süresi 13 Temmuzda sona eriyor. Google, deneme süresini uzatmayacağını, bunun yerine şimdiye kadar elde ettikleri geribildirimi kullanarak kodu değiştireceğini ve iyileştireceğini açıkladı. Bahsi geçen değişiklik ve iyileştirmelerin neler olacağını ise ilerideki günlerde göreceğiz.
Ancak Google'ın, FLoC konusunda bir "sil baştan" operasyonu yapması sürpriz olmayacaktır. Kullanıcıları bu şekilde gruplandırma fikrinin, FLoC'nin Google'ın üçüncü taraf çerezler ortadan kalktığında yerine koymayı planladığı yedek olduğunu düşünen Electronic Frontier Foundation (EFF) gibi gizlilik savunucuları tarafından iyi karşılanmadığı biliniyor. Ayrıca pek çok tarayıcı devi de, FLoC konusunda pek memnun değil.
Gizlilik araştırmacısı ve eski Federal Ticaret Komisyonu teknoloji uzmanı Ashkan Soltani, "İnsanların rahatsız olduğu şey, tercihlerinin pasif bir şekilde toplanması ve buradan çıkarımlar yapılıyor olması. FLoC bunu yapıyor ve daha fazla siteye yayınlıyor" diyor.
Google'dan Josh Karlin ise, yaptığı açıklamada, "Orijinal deneme süresini uzatmamaya karar verdik. Bunun yerine aldığımız geribildirimleri inceleyerek FLoC'u geliştirmeye odaklanacağız. Bu konuda yakında daha fazla haber duyacaksınız" dedi.
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