Twitter'da Kafa Karıştıran Sorun: Twitter Çöktü mü; Twitter'da Ne Oluyor?

Twitter'da gece başlayan sorunlar cumartesi günü de devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar, Twitter'ı kullanırken sorunlar yaşadıklarına dair mesajlar paylaşıyor. Twitter ise bugün paylaştığı yeni mesajda soruna ilişkin çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Twitter Çöktü mü; Twitter'da Ne Oluyor?

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