Twitter'da Kafa Karıştıran Sorun: Twitter Çöktü mü; Twitter'da Ne Oluyor?

Twitter'da gece başlayan sorunlar cumartesi günü de devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar, Twitter'ı kullanırken sorunlar yaşadıklarına dair mesajlar paylaşıyor. Twitter ise bugün paylaştığı yeni mesajda soruna ilişkin çalışmaların sürdüğünü duyurdu.