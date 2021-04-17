Twitter'da Kafa Karıştıran Sorun: Twitter Çöktü mü; Twitter'da Ne Oluyor?

Bazı kullanıcılar, Cumartesi sabahına Twitter erişim sorunu ile uyandı; Tweet'lerin yüklenmediğini gördü. Bazı kullanıcılar ise, hesaplarından atıldıklarını ve tekrar giriş yapamadıklarını söylüyordu. Bu da, "Twitter çöktü mü" sorusunu beraberinde getirdi. Sorunun gece saatlerinde başladığını rapor eden kullanıcılardan pek çoğu, şu anda bile aynı sorunu yaşıyor gibi görünüyor.
İşin garip kısmı ise, erişim sorunun herkesi etkilemiyor olması. Sosyal medya üzerinde sorun yaşadığına dair mesaj atan kullanıcılara, kendilerinde bir sorun olmadığını söyleyen cevaplar geliyor. Yani Twitter'da yaşanan sorun her ne ise, tüm Twitter kullanıcılarını etkilemediği açık.
Twitter'dan Açıklama Geldi
Twitter da, destek hesabından yolladığı ilk mesajında sorun yaşandığını bildirmiş ve üzerinde çalıştıklarını söylemişti. 1 saat önce yayınlanan yeni bir tweet'te ise sosyal medya devi şunları söyledi: "Twitter'ın bazı özelliklerinin bazılarınız için halen çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz."
We know that parts of Twitter still aren't working for some of you. We're fixing an issue with our servers to get things back to normal soon. Thanks for sticking with us.— Twitter Support (@TwitterSupport) April 17, 2021
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