Spotify Masaüstü Uygulaması, Uzun Zamandır Beklenen Yeteneğe Kavuştu

Spotify'ın masaüstü uygulaması güncelleniyor ve yavaş yavaş kullanıcılara dağıtılıyor. Güncelleme, uzun zamandır beklenen bir özellikle beraber geliyor...

Spotify'a yeni indirme özelliği

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