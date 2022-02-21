Twitter'da Kripto Para Sohbetlerinin Sansasyonel Yükselişi

Son birkaç yıldır işletmeler, pandemi koşullarına ve sürekli gelişen tüketici davranışlarına uyum sağlamak için çalışma şekillerini değiştiriyorlar. Ve bu değişikliğin bir bölümü de Twitter'da gerçekleşiyor.