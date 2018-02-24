Twitter, Mac Uygulamasını Tarihe Gömüyor

Twitter, özellikle Apple kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir karara imza attı!

  • Levent Öztürk
Twitter macOS'dan çekiliyor...

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