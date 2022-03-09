Twitter, Rusya'daki Sansüre Karşı Yeni Tor Çözümünü Devreye Aldı

Rusya'daki sosyal ağ yasağını atlamak için Twitter, basit bir çözüm geliştirdi. Sosyal ağ devi, Rusya'daki kullanıcıların Twitter'a bağlanırken yasağı delmelerini otomatik olarak sağlayacak bir servisi hizmete almaya hazırlanıyor. Firmanın sunmakta olduğu Tor servisi sayesinde Twitter bir ülkede yasaklı olsa bile, kullanıcılar bu yasağı atlayarak Twitter'ı kullanmaya devam edebiliyorlar. Tor servisinin anonim olması, kullanıcıların hükümet tarafından takip de edilemeyecekleri anlamına da geliyor.
Yeni platform, Twitter'ın "olağanüstü üretim gereksinimlerini" karşılamak üzere özelleştirilmiş bir Enterprise Onion Toolkit (EOTK) sürümüne dayanıyor. Hizmete girmesinin de Rusya'nın sosyal medya yasağının gelmesi ile aynı döneme rastlaması, amacının öncelikle Rusya'daki internet kullanıcılarına her türlü habere sansürsüz erişim sağlamak olduğuna işaret ediliyor.
Platform sadece Rusya'daki değil, yine sansürün söz konusu olduğu Çin, İran ve Kuzey Kore'deki kullanıcıların da hizmetine sunulmuş durumda.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın