Twitter'da Tweet Zamanlama Nasıl Yapılır? Şimdi Yazın, Sonra Gitsin!

Twitter'da, bir tweet'i daha sonra gönderilmek üzere nasıl zamanlayabilirsiniz? Twitter'ın yeni tweet zamanlama işlevini web sitesi üzerinde nasıl kullanabilirsiniz? Açıklıyoruz...