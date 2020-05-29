Facebook Collab: Facebook'tan, Tik-Tok Benzeri Bir Müzik Yapma Uygulaması

Facebook'un deneysel uygulamalar üreten bölümü, arkadaşlarınızla müzik yapmaya izin veren Collab uygulamasını tanıttı. Böylece firma, Messenger Rooms'un ardından korona virüsü küresel salgını sırasında birbirimize yakın hissetmemiz için yeni bir projesini daha ortaya çıkarmış oldu.
Yeni Ürün Deneyleri takımının bir çalışması olan Collab, şu an yalnızca davetiye alanlar tarafından iOS'ta kullanılabiliyor. Collab ile müzik oluşturmak, klipleri izlemek ve kliplerin üzerine kayıt yapmak mümkün oluyor. Uygulamayı kullanabilmeniz için herhangi bir müzik deneyimine ihtiyacınız olmadığı belirtiliyor. Firmanın açıklamasına göre kendi ses kayıtlarınızı uygulamaya ekleyebiliyorsunuz.
Oluşturduğunuz müzikler, elbette sosyal platformlarda paylaşılabiliyor. Facebook'un uygulamayı önce ABD ve Kanada olmak üzere dünyaya kademeli olarak açacağı belirtiliyor. Erişim isteği için bu adresteki bekleme sırasına kaydolabilirsiniz.
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