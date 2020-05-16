Twitter'a Yeni Emoji Eklendi! İşte Milyonlarca Tweet'e Dikkat Çekecek Emoji

Twitter'da dünya çapında 15 Mart'tan bugüne 265 milyondan fazla teşekkür ve minnettarlık Tweet'i atıldı. Twitter da buna karşılık yeni bir emoji ile cevap verdi. İşte milyonlarca Tweet'e dikkat çekecek yeni emoji!