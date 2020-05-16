Twitter'a Yeni Emoji Eklendi! İşte Milyonlarca Tweet'e Dikkat Çekecek Emoji

Twitter'da dünya çapında 15 Mart'tan bugüne 265 milyondan fazla teşekkür ve minnettarlık Tweet'i atıldı. Twitter da buna karşılık yeni bir emoji ile cevap verdi. İşte milyonlarca Tweet'e dikkat çekecek yeni emoji!

Twitter'a Yeni Emoji Eklendi!

Bu eşi benzeri görülmemiş zamanlarda insanlar Twitter'ı her zamankinden daha fazla kullanıyor. Bazıları bilgi, bazıları en sevdikleri ünlüleri takip etmek, bazıları da minnettarlıklarını ve şükranlarını ifade etmek için.

15 Mart'tan bu yana kullanılan minnettar ve müteşekkir ifadelerini incelediğimizde, bir önceki aya kıyasla, bu ifadelerde %37 artış olduğunu görüyoruz.15 Mart'tan beri dünya çapında minnettar ve müteşekkir olmak ile ilgili 265 milyondan fazla Tweet atıldı.

Dua ve alkış emojilerinin kullanımları sırasıyla %50 ve %10 arttı. Bu duruma karşılık vermek ve pozitif terimleri kullanan milyonlarca Tweet'e dikkat çekmek için Twitter, yeni bir emoji  piyasaya sürdü. Bu emoji, #minnettar #teşekkürler hashtag'lerinin kullanımıyla aktive oluyor.

Tweetlerinden yola çıkarak, insanların en minnettar oldukları şeyleri derledik:

  • Sağlık çalışanları
  • Market çalışanları
  • Aileleri
  • Temizlik görevlileri
  • Arkadaşları
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