Twitter ve Facebook'tan Kovulan Donald Trump Kendi Sosyal Medyasını Kuruyor

ABD başkanlığı koltuğunu Biden'a bırakmak zorunda kalan Donald Trump'tan, Facebook ve Twitter'a hodri meydan: Görünüşe bakılırsa Trump, kendi sosyal medyasını kurmak için düğmeye bastı.

  • Levent Öztürk
Trump yeni bir sosyal ağ başlatılabilir...
Getty Images aracılığıyla Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

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