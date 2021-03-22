Twitter ve Facebook'tan Kovulan Donald Trump Kendi Sosyal Medyasını Kuruyor

Donald Trump, Facebook ve Twitter'dan "kovulmasının" ardından kendi sosyal ağını kurma planlarına hız vermeye başlıyor. Deadline'ın söylediğine göre Trump'ın danışmanı Jason Miller, Fox News'e eski başkanın "iki, üç ay içerisinde" kendi sosyal medya ağını başlatacağını söyledi. Miller bu platformun tam olarak neleri içereceğini belirtmemiş olsa da, on milyonlarca kişiyi kendine çekeceğini ve "oyunu baştan tanımlayacağını" söyledi.
Eğer hizmet iddia edildiği gibi kullanıma geçerse, yaygın sosyal ağların sağ-görüşlere karşı önyargılı olduğunu düşünen ABD'li muhafazakarlara hitap edebilir. Parler ve MeWe gibi alternatifler, bazı muhafazakar destekçilerin düşük moderasyon seviyesine sahip olan platformlar aramaları ile kullanıcı sayılarında önemli bir artış yaşadı.
Trump'ın ihtiyacı olan altyapıyı kurabilmesi ise tamamen farklı bir konu. Deadline'ın belirttiği üzere Shopify ve Stripe, ABD Capitol ayaklanması ardından Trump ile çalışmayı bıraktı ve Amazon veya Microsoft gibi büyük bulut sağlayıcılarının Trump'ın Capitol saldırılarının başlamasında sahip olduğu söylenen role yönelik suçlamalar sebebiyle destek sağlamak istememeleri söz konusu olabilir. Bu yüzden de Trump, daha küçük veya yabancı kaynaklı teknoloji ortaklarıyla anlaşmak zorunda kalabilir ve bu hizmetlerin, eski Başkanın ihtiyacı olacağı hacmi sağlayabilme yeteneklerinin bir garantisi bulunmuyor.
Ayrıca Trump, kendi çabalarını engellemiş de olabilir. Eski lider, Twitter'ın doğruluk-kontrolü etiketine karşı İletişim Uygunluğu Kanunu Kısım 230 (bu kanun internet firmalarını kullanıcı içeriğine yönelik sorumluluklardan koruyor) sınırlamalar istemişti ve yönetimin el değiştirmesi ile beraber bu değişimin bir sürümü varlığını korudu. Eğer kullanıcılar zarar veren yanlış bilgileri veya şiddeti desteklerse, sınırlı bir Kısım 230, kurbanların siteye dava açmasına veya geleceğini şüpheye düşürmesine sebep olabilir...
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