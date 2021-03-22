Twitter ve Facebook'tan Kovulan Donald Trump Kendi Sosyal Medyasını Kuruyor

ABD başkanlığı koltuğunu Biden'a bırakmak zorunda kalan Donald Trump'tan, Facebook ve Twitter'a hodri meydan: Görünüşe bakılırsa Trump, kendi sosyal medyasını kurmak için düğmeye bastı.

22 Mart 2021 18:56

Levent Öztürk