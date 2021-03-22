Helikopterden Ters Olarak Sarkan Bir Gergedan Görürseniz Şaşırmayın

Afrika'ya yolunuz düşerse ve gökyüzüne bakarken helikopterden ters biçimde sarkıtılan bir gergedan görürseniz şaşırmayın. Zira bu garip gibi görünen olayın mantıklı bir açıklaması var.

22 Mart 2021 00:03

Levent Öztürk