Apple'ın Beklenen Yeni iPad Pro'sunun Özellikleri İnternete Sızdı

Apple'ın yeni iPad modelleri için günleri saymaya başladığı artık bir sır değil. İşte bu modellerin arasında yer alacak olan yeni iPad Pro'ların özellikleri, ünlü sızıntı kaynağı tarafından ortaya döküldü.

Yeni iPad'ler kapıya dayandı

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