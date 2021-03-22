Apple'ın Beklenen Yeni iPad Pro'sunun Özellikleri İnternete Sızdı

Bloomberg'in haberine göre Apple, Nisan ayında bir dizi yeni iPad modelini piyasaya sürecek. Yeni iPad Pro'da Apple'ın kendi M1 işlemcisi, Thunderbolt bağlantı noktası, daha iyi kameralar ve 11 ve 12,9 inç ekranlar bulunacak. Şimdikinden daha büyük ekranlı bir iPad mini'nin de planlandığı, söylentiler arasında.
Apple sızıntıları ile tanınan Jon Prosser, yaptığı açıklamada Apple'ın bir sonraki büyük ürün etkinliğini bu ayın sonunda düzenlemesinin beklendiğini söyledi. Uzun süredir söylentilere konu olan akıllı izleyici etiketi AirTags, AirPods 3 ve iPad Pro güncellemesi gibi cihazları içerebilecek ürün duyurusu 23 Mart'ta gerçekleşecek.
Yeni iPad modellerinin ve AirTags'ın etkinlikte tanıtılmasına neredeyse tüm kaynaklar kesin gözüyle bakıyor. Ancak AirPods 3 için farklı görüşler mevcut.
Geçtiğimiz sonbaharda Apple, kendi ürettiği M1 yongaları, iPhone 12 serisi, Apple Watch 6 ve birkaç yeni iPad ile desteklenen yeni bir Mac serisini tanıtmıştı. Apple'ın ayrıca bir AR / VR başlığı ve akıllı gözlükler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple kısa süre önce iMac Pro'yu durdurduğunu açıklamıştı.
Bu söylentiler hakkında Apple'dan resmi bir açıklama gelmedi.
Thunderbolt bağlantı noktaları, harici monitörler, depolama sistemleri ve çok bağlantı noktalı yuvalar gibi aygıtlara yüksek hızlı bağlantılar sunuyor, ayrıca, şarj kablolarını takmak için de kullanılabiliyorlar. Bu bir Intel teknolojisi, ancak Apple, Mac'leriyle son on yılda bu teknolojinin en iyi uygulayıcısı olarak ortaya çıktı.
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