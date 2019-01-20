Twitter'da Gizli Tweet'ler Açığa Çıkmış
Twitter'da birçok gizli hesaptaki tweetlerin senelerce herkese göründüğü ortaya çıktı!
Twitter, gizli tweet'lerinizi herkese açık hale getiren bir sorun bulduğunu itiraf etti.
Firmanın yaptığı açıklamaya göre "Tweet'lerinizi koruyun" seçeneği etkin olsa bile, Android uygulamasında belirli hesap ayarlarını değiştirmeniz, bu seçeneği haberiniz olmadan devre dışı bırakabiliyor. Örneğin Android uygulamasında eposta adresini değiştirmeniz, tweet gizliliğini ortadan kaldırabiliyor.
Android kullanıcılarının 3 Kasım 2014 ile 14 Ocak 2019 arasında hesaplarında yaptığı değişikliklerin sorunu tetiklemiş olabileceği söyleniyor. Twitter, bu sorunla karşılaşan kullanıcılarla iletişime geçtiğini ve gizlilik ayarını yeniden etkinleştirdiğini söylüyor. Twitter'a göre iOS uygulamasını veya web tarayıcısını kullananlar, bu sorundan etkilenmediler.
Twitter'ın sorunu gizlemeden herkese açıklaması önemli bir davranış, ancak tweet'lerin açığa çıkmış olması, doğal olarak birçok kullanıcıyı rahatsız edecek. Böyle bir sorunun yıllarca fark edilmemiş olması, bir başka ciddi sıkıntı.
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