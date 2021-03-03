"Twitter'ın Clubhouse'u" Spaces Android'e de Geliyor

Clubhouse, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Tesla CEO'su Elon Musk gibi teknolojideki en ünlü isimlerin platformda görünmeleri ile beraber, sosyal medya alanındaki düzeni bozdu. Hizmetin hızlı bir şekilde ünlenmesi, Twitter'ın Spaces adını verdiği ses tabanlı bir sohbet özelliğini Aralık ayında deneysel bir şekilde test etmesine sebep oldu ancak bu test sadece iOS üzerinde mevcuttu.
Twitter Spaces Android'e de Geliyor
Twitter, yaptığı duyuru ile Spaces'ı Android cihazlarına genişlettiğini duyurdu. Sesli sohbet özelliği bugün itibariyle bazı sınırlamaları olmasına rağmen Android üzerinde beta testine başlıyor. Hem Spaces'a ev sahipliği yapabildiğiniz hem de katılabildiğiniz iOS sürümünün aksine Android betası sadece herhangi bir sesli sohbet odasına katılmanıza ve konuşmanıza imkan tanıyor. Ancak Twitter yeni oda açma yeteneğinin yakında sunulacağını söylese de henüz bu imkanın ne zaman tanınacağına yönelik bir açıklama yapılmış değil.
Sesli grup sohbetlerine yatırım yapan tek sosyal medya platformu Twitter değil. Geçtiğimiz hafta Facebook'un da kendi Clubhouse rakibinin erken bir sürümünü üretmekte olduğu söylenmişti ancak söylentileri bulunan bu hizmet hakkında detaylar oldukça sınırlı.
Ayrıca bu, mikro-blog sitesinin ses temelli özelliklere doğru attığı ilk adım da değil. Twitter, geçtiğimiz yıl Haziran ayında bir ses kaydı almanıza ve bunu tweet'inize eklemenize imkan tanıyan bir özelliği iOS üzerinde test etmeye başlamıştı.
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