"Twitter'ın Clubhouse'u" Spaces Android'e de Geliyor

Twitter'ın Clubhouse'a rakip olmayı amaçlayan hizmeti Spaces, artık sadece iOS kullanıcılarına özel değil. Twtter Spaces, Android'de de kullanılabilir hale geliyor.

  • Levent Öztürk
Twitter'ın Clubhouse rakibi Android'e geliyor...

Clubhouse, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Tesla CEO'su Elon Musk gibi teknolojideki en ünlü isimlerin platformda görünmeleri ile beraber, sosyal medya alanındaki düzeni bozdu. Hizmetin hızlı bir şekilde ünlenmesi, Twitter'ın Spaces adını verdiği ses tabanlı bir sohbet özelliğini Aralık ayında deneysel bir şekilde test etmesine sebep oldu ancak bu test sadece iOS üzerinde mevcuttu.

Twitter Spaces Android'e de Geliyor

Twitter, yaptığı duyuru ile Spaces'ı Android cihazlarına genişlettiğini duyurdu. Sesli sohbet özelliği bugün itibariyle bazı sınırlamaları olmasına rağmen Android üzerinde beta testine başlıyor. Hem Spaces'a ev sahipliği yapabildiğiniz hem de katılabildiğiniz iOS sürümünün aksine Android betası sadece herhangi bir sesli sohbet odasına katılmanıza ve konuşmanıza imkan tanıyor. Ancak Twitter yeni oda açma yeteneğinin yakında sunulacağını söylese de henüz bu imkanın ne zaman tanınacağına yönelik bir açıklama yapılmış değil.

Sesli grup sohbetlerine yatırım yapan tek sosyal medya platformu Twitter değil. Geçtiğimiz hafta Facebook'un da kendi Clubhouse rakibinin erken bir sürümünü üretmekte olduğu söylenmişti ancak söylentileri bulunan bu hizmet hakkında detaylar oldukça sınırlı.

Ayrıca bu, mikro-blog sitesinin ses temelli özelliklere doğru attığı ilk adım da değil. Twitter, geçtiğimiz yıl Haziran ayında bir ses kaydı almanıza ve bunu tweet'inize eklemenize imkan tanıyan bir özelliği iOS üzerinde test etmeye başlamıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu 50" televizyon, telefon tutucu fırsatı
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Need for Speed İptal mi Ediliyor? Yeni Gelişmeler ve Açıklamalar İçeride...
"Twitter'ın Clubhouse'u" Spaces Android'e de Geliyor
İnternette "Savaş Çıkartan" Alan Adları ve Şaşırtıcı Hikayeleri
Akıllı Uyku Kulaklığı Amazfit ZenBuds ile Tanışın. İşte Özellikleri!
Internet Explorer 11'den Vazgeçmeniz İçin Bir Neden de Google'dan Geldi

 

 