Twitter'ın Yeni Özelliği Fleets Nedir, Nasıl Fleet Atılır?

Twitter'a yeni özellik 'fleets' adıysa geldi... Peki, fleets nedir? Nasıl Fleet atılır? İşte merak edilen soruların yanıtları: Hemen hemen her sosyal medya platformunun mesaj, video, resim paylaşımlarının 24 saat sonra otomatik olarak kaybolmalarını sağlama seçeneği bulunuyor. Facebook, Snapchat, Instagram ve diğerlerinde bu özellik Hikayeler olarak biliniyor. Ama şimdiye kadar Twitter bu akıma dahil olmamıştı. Şimdiye kadar diyoruz; çünkü artık Twitter'ın da benzer bir özelliği var.
Kendi kendini yok eden gönderi fikri yeni olmasa da, Twitter en azından benzersiz bir isim bulmaya çalışmış ve sonunda bu özelliği Fleets olarak isimlendirdi. Fleets, Türkiye'deki kullanıcılar için de açık durumda.
Fleet gönderileri iOS ve Android uygulamalarıyla sınırlı ve çeşitli şekillerde oluşturulabiliyor. Mevcut bir tweet'i paylaşabiliyor veya sıfırdan bir şeyler yazmayı tercih edebiliyorsunuz. İsterseniz metin ve emoji ekleyerek fleet'lerdeki resimleri veya videoları da kullanabiliyorsunuz. Gönderildikten sonra, yayınınızı kaç kişinin gördüğünü ve bunların tam olarak kim olduğunun bir dökümünü izlemeniz de mümkün.
Twitter'da Fleet Nasıl Atılır?
Aslında Fleet atmak, Instagram'da hikaye göndermekten farklı değil. Uygulama ekranının hemen üzerindeki fleet'lerin başında "Ekle" seçeneği yer alıyor. Buna başarak fleet'inizi hazırlayabilir ve sağ üst köşede göreceğiniz "Fleet" yazısına tıklayabilirsiniz. Böylece hazırladığınız Fleet'i göndermiş olacaksınız.
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