Ubisoft da Satılıyor mu? Şirketin Açıklaması, Kafaları Karıştırdı!

Ubisoft kısa bir süre önce üç aylık gelir raporunu yayınladı ve önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı oyunları tartıştı. Şirketin söylediğine göre, Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasında Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones ve daha pek çok oyun yayınlanacak. Ancak, görüşme sırasında tartışılan tek şey bu değildi.
Ubisoft'un başkanı Yves Guillemot, şirketin bağımsız kalmaya yetecek finansal istikrara sahip olduğunu, ancak satın alma amacıyla gelecek tekliflerin gözden geçirileceğini söyledi. Bu, herhangi bir şirketten gelen standart bir cevap gibi görünüyor, ancak Microsoft ve Sony'nin son zamanlarda bir satın alma çılgınlığı içinde olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu detayın verilmesinin ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok uzman da, Ubisoft'un diğer bir şirkete satılmaya sıcak baktığını düşünüyor.
Ubisoft'un şu anki piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar, ancak herhangi bir teklifin çok daha yüksek, belki de mevcut hisse fiyatının yaklaşık %45'inden fazla olması gerekiyor. Bu, Microsoft gibi bir şirketin son teklifini 10 milyar doların üzerine çıkarabilir.
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