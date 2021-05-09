Ubisoft, Tom Clancy's The Division Evreninin Genişleyeceğini Duyurdu

Tom Clancy's The Division'ın 2016'da piyasaya sürülmesi ile oyun, 2009'dan beri Tom Clancy şemsiyesi altındaki tamamen orijinal olan ilk IP oldu ve birden fazla Ubisoft satış rekorunu kırdı. Oyun serisi, Tom Clancy's The Division 2'nin 2019'un en başarılı oyunlarından biri olmasıyla gelişimini sürdürdü ve 2020 genişletmesi The Division 2: Warlords of New York, oyunun tarihinin en aktif bölümüydü.
Ubisoft EMEA Yardımcı Direktörü Alain Corre şu şekilde açıklıyor: "The Division, son 5 yılda Ubisoft'taki çok iddialı bir projeden 40 milyon benzersiz oyuncuya ulaşan dünyaca ünlü bir seriye dönüştü. Ekiplerimizin bu seri ile başardıklarından ve yarattıkları muhteşem evrenden oldukça gurur duyuyoruz. Bunun potansiyeli ve derinliği, The Division'ın uzun süreli sadık hayranlarını ve benzer şekilde yeni gelenleri memnun edecek yeni ve heyecan verici içerikleri keşfetmemizi sağlıyor."
Serinin bu genişletme sürecinin bir parçası olarak Ubisoft bugün, The Division evreninde yepyeni, ücretsiz oynanabilen bir oyun olan Tom Clancy's The Division: Heartland'ı tanıttı. Geliştirmesi, The Division ve The Division 2'de de çalışmış ve Tom Clancy lisanslarıyla yakın bağları olan Red Storm Entertainment stüdyosu tarafından sürdürülüyor. Heartland, 2021-2022'de Playstation, Xbox ve PC'de bağımsız olarak sunulan bir deneyim olacak. Ubisoft ayrıca The Division serisini mobile taşıyarak evreni daha da geniş bir kitleye taşıma planlarını duyurdu.
Son olarak The Division 2, 2021'in sonlarında yapılacak bir güncellemenin parçası olarak yepyeni bir içerik daha alacak. Ubisoft Bucharest'in desteğiyle Ubisoft Massive, tamamen yeni bir oyun modu ve artan yapılandırma çeşitliliği ve uygulanabilirliği vurgusuyla ajanları seviyelendirmek için yeni yöntemler içerecek olan bu yeni içeriğin geliştirilmesine öncülük ediyor. Bu yeni güncelleme ile ilgili daha fazla ayrıntı yayınlanmadan önce açıklanacak.
The Division ayrıca, Netflix ile geliştirilmekte olan Jessica Chastain ve Jake Gyllenhaal'ın oynadığı, daha önce duyurulan filmle birlikte transmedya sunumunu genişletiyor ve Aconyte tarafından yayınlanacak yeni bir orijinal romanı da duyuruyor. Hikayesi, The Division 2'deki olaylardan sonra başlayacak: Ajanlar tedarik yollarını güvence altına almak için savaşırken salgının ABD'nin farklı bölgelerini nasıl etkilediğini keşfedecekler. The Division'ın transmedya içeriği hakkında daha fazla bilgi bu yılın ilerleyen zamanlarında paylaşılacak.
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