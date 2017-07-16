Üç Boyutlu Baskıdan Çıkan Kalp Gerçeğe Yaklaştı!

Üç boyutlu baskıyla üretilen silikon kalp, gelecek için ümit veriyor!

Üç Boyutlu Baskıdan Çıkan Kalp Gerçeğe Yaklaştı!

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