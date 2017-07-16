Üç Boyutlu Baskıdan Çıkan Kalp Gerçeğe Yaklaştı!
Üç boyutlu baskıyla üretilen silikon kalp, gelecek için ümit veriyor!
Zürih'teki ETH üniversitesinden bir grup araştırmacı, kanı gerçek kalp gibi pompalayabilen silikon bir kalp ürettiler. Bu gelişme, gelecekte en hayati organ olan kalbin yerine geçebilecek bir alternatif için çalışmaların başlaması anlamına gelebilir.
Kalp son derece karmaşık bir kas yapısına sahip bir organ. Birçok odacıktan, pompa ve kapakçıktan oluşan kalbe alternatif olacak bir cihazın mühendisliğini yürütmek de çok zor. Üstelik insan vücudunun yabancı maddeleri kabul etmediğini hesaba katmadık bile. Vücudun kabul ettiği maddelerden olan silikon, üç boyutlu baskıyı da destekliyor. Üç boyutlu baskıda yaşanan gelişmeler, organları değiştirme fikrini yeniden değerlendirmeye izin verdi.
ETH'de doktora öğrencisi olan Nicholas Cohrs'un normalde kalbin havayla dolu olan bölümüne eklediği odacıkla "pompalamayı" sağladığı alternatif kalbi ve nasıl çalıştığını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:
Şu anki kan pompaları, bir kalp bağışı gelene kadar beklemeye izin veriyor Ancak pompa mekanizması, "hasta üzerinde bazı sonuçları olduğu varsayılan" fizyolojik nabzı içermiyor. Bu yüzden yapay kalbin üretilmesi bir devrim olabilir. ETH'ye göre dünya üzerinde yaklaşık 26 milyon kişi, kalp yetmezliği sorunu yaşıyor ve kalp bağışları yeterli değil.
Gelişmeler doğru yönde olsa da henüz çalışır hale gelmekten çok uzak. Kalp test koşulları altında 80 BPM'yi (bir miktar artırılmış dakikadaki ortalama atış) sadece 3.000 atış için koruyabiliyor. Yani yapay kalp şu an sadece 1 ile saatin üçte dördü kadar çalışıyor.
80 BPM ortalamasını temel alırsanız 80 yaşındaki bir kişinin kalbi 3 milyar kez atmış oluyor. Dolayısıyla buna yakın işleyen bir yapay kalbin üretilmesi için aşılacak henüz birçok engel var.
Zeynel A. Öztürk
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