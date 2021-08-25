Uçakta Bir Anda Alev Alan Galaxy S21, Büyük Paniğe Yol Açtı: Yaralılar Var!

Alaska Havayolları'na ait bir uçakta bir anda alev alan bir Galaxy A21 telefon, büyük paniğe neden oldu. Boşaltılan uçakta yaralanan yolcular olduğu bildiriliyor!