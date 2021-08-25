Uçakta Bir Anda Alev Alan Galaxy S21, Büyük Paniğe Yol Açtı: Yaralılar Var!

Bir Alaska Havayolları uçağında, uçak Seattle - Tacoma Uluslararası Havalimanı'na inerken yaşananlar gözleri bir kez daha cep telefonlarına çevirdi. İniş sırasında bir telefonun alev aldığı bildirildi. Mürettebat, uçak indikten sonra uçağı hızla tahliye etti ve yangını kontrol altına almak için yangın söndürücüler ile müdahalede bulundu. Bazı yolcularınsa hafif şekilde yaralandıkları söyleniyor.
Telefonun tanınmayacak kadar kömürleştiği bildirilirken, havalimanı sözcüsü The Seattle Times'a, cihazın bir yolcu tarafından Samsung Galaxy A21 olarak tanımlandığını söyledi. Ama yetkililer, telefonun marka ve model bilgileri hakkında kesin bir açıklama yapmadı.
Uçakta 128 yolcu ve altı mürettebat bulunuyordu. Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı yetkilileri, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu akşamın erken saatlerinde, POSFD, Alaska Airlines Flight 751'in kabininde çıkan bir yangın ihbarına yanıt verdi. Varışta, yangın kontrol altına alındı ??ve yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Yolcular otobüsle terminale taşındı, bazıları hafif yaralandı. Uçak bir kapıya çekildi ve havaalanı operasyonlarına herhangi bir etkisi olmadı."
Bu olayın, Samsung'un Note 7 skandalını akıllara getirmesi tabii ki kaçınılmaz. Galaxy Note 7 telefonların alev aldığı haberleri ardı ardına gelince, Güney Koreli dev telefonları geri çağırmak zorunda kalmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi, Galaxy Note 7'lerin kullanımını resmi olarak yasaklamış, Samsung sonunda telefonun üretimini tamamen durdurmuştu.
Tabii ki bu son olayı, Galaxy Note 7 skandalına bağlamak çok da doğru değil. Zira Galaxy A21 2020 yılından beri kullanımda ve olay, şimdiye dek rapor edilmiş tek örnek. Yani bunu münferit bir olay olarak değerlendirmek daha doğru gibi görünüyor.
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