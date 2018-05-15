Ücretli Google One Duyuruldu!
Google, Google One'ı resmi olarak ortaya çıkardı! Peki nedir bu Google One?
Google, Drive'da yaptığı yenilikleri sürdürüyor. Firma bugün yeni ücretli planı Google One'ı duyurdu. Açıklamaya göre mevcut Drive depolama planlarının tamamı, önümüzdeki birkaç ay içinde Google One'a dönüştürülecek.
Ücretsiz üyelik şu an size 15GB'lık bir depolama alanı kazandırıyor. Google One'ın en düşük planı ise ayda 1,99 dolara mal oluyor ve size 100GB'lık depolama alanı sunuyor. Daha yüksek planlar arasında aylık 2,99 dolarlık 200GB depolama alanı ve aylık 9,99 dolarlık 2TB alanı sunan planlar var.
Daha önceki 1TB'lık plan ise artık yok - bu planı kullananlar, ek bir ücret ödemeden 2TB'lık plana yükseltiliyorlar.
Google One, planınızı ailenizin beş üyesiyle paylaşmanıza da izin veriyor. Bu durumda her kullanıcı, Drive'da kendi özel alanına sahip oluyor. Bunun yanında Google One üyeleri, "bir tıklama" ile uzmanlara ulaşabiliyor, destek alabiliyorlar.
Google One ilk olarak ABD'de kullanıma açılacak. Firma, hizmeti diğer piyasalara ulaştırmak için çalıştığını söylüyor. ABD dışında yaşayanlar, Google One hakkındaki gelişmeleri takip etmek için bu sayfadan kayıt olabiliyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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