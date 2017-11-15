Üçüncü FATİH Projesi Zirvesi Başlıyor!

"Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017" Ankara'da başlıyor! İşte detaylar...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung, Galaxy Note 8 Üzerinde Linux Çalıştırdı!
Web Sayfalarını Nasıl Kaydedilir?
Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de Titreşme Sorunu
Parolasını unuttuğunuz arşivlerinizi kurtarın!
Samsung Galaxy S9 Muhtemelen Böyle Olacak

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir