Ukrayna'daki Ünlü Bilgisayar Tarihi Müzesi de Rus Saldırısına Kurban Gitti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi özellikle Mariupol'u bir harabeye çevirmeye devam ediyor. Ne yazık ki bu büyük yıkımın, Ukrayna'daki ünlü bilgisayar tarihi müzesini de yerle bir ettiği ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Ruslar, ünlü bilgisayar tarihi müzesini de vurdu

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